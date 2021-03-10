В Москве наградят лауреатов театральной премии «Гвоздь сезона»

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Церемония состоится в Театральном центре «На Страстном» 5 апреля.

Лауреатами московской премии Союза театральных деятелей России стали пять лучших спектаклей театров Москвы, сообщили в пресс-службе СТД РФ. Лучшие постановки прошлого сезона выбрал экспертный совет премии.

Из-за пандемии коронавируса минувший театральный сезон стал непростым, однако на сценах московских театров появились яркие спектакли. Лучшие из них, по мнению экспертов, — «Ревизор» Театра Олега Табакова, «Дядя Ваня» Театра Наций, «Палачи» «Гоголь-центра», «Фаина, эшелон» театра «Школа современной пьесы», а также «Садко» Большого театра.

Каждая из постановок получит «Маленький хрустальный гвоздь». Кто получит главный приз, станет известно в ходе церемонии награждения. Победителя из пяти финалистов выберет жюри во главе с председателем СТД, народным артистом РСФСР Александром Калягиным.