Госдума приняла закон об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств

С инициативой принятия закона выступил в прошлом году президент России Владимир Путин.

Фото: duma.gov.ru

Закон устанавливает особенности правового регулирования детских школ искусств, которые создаются для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам. Новые правовые нормы вступают в силу с 2023–2024 учебного года.

В соответствии с документом вводится дифференциация оценок результатов вступительных испытаний при приеме на обучение. Приоритет по программам среднего профессионального образования получат наиболее одаренные поступающие.

Кроме того, закон закрепляет возможность создания детских школ по видам искусств и их возможность выбирать наименования «детская хоровая школа», «детская музыкальная школа» и «детская художественная школа». Такие школы также можно будет создавать сразу по нескольким видам искусств.

Министерство культуры будет устанавливать контрольные цифры приема для образовательных организаций по специальностям и направлениям подготовки для обучения в области искусств за счет федерального бюджета.