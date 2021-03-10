На содержание фонтанов Петергофа выделят 30 млн руб из бюджета Петербурга

За счет средств Северной столицы будут компенсированы затраты на ремонт и содержание гидротехнических сооружений фонтанов музея.

Водопроводящая система Петергофа существует с XVIII века, она обеспечивает работу фонтанного ансамбля знаменитого музея-заповедника. Решение о выделении средств на ее поддержку принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ходе рабочего совещания градоначальника с членами правительства города были одобрены проекты постановлений о выделении субсидий на содержание экологических служб, ремонт гидротехнических сооружений и модернизацию природоохранного флота.

Субсидии в размере 30 млн рублей на содержание и капитальный ремонт водопроводящей системы фонтанов Петергофа предусмотрены отдельной строкой.

Водосборный бассейн системы в основном находится на территории Ленинградской области, только около 10 процентов расположено в Петродворцовом районе Петербурга. Сейчас решается вопрос об имущественно-правовом статусе комплекса, ведется работа по обеспечению его безопасности.