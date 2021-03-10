Сыгравший в «Летят журавли» актер Николай Сморчков умер в 90 лет от коронавируса

О смерти артиста сообщается в среду на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

Актер театра и кино ушел из жизни после тяжелого заболевания, связанного с инфекцией коронавируса нового типа, говорится в сообщении.

«Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами», — отмечается в сообщении.

Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года в Москве. Окончил ВГИК по курсу Тамары Макаровой и Сергея Герасимова. Дебютом Сморчкова в кино еще во время учебы стала роль в картине Герасимова «Сельский врач».

Окончив институт, Сморчков поступил в Театр Киноактера. За свою карьеру артист сыграл более 200 ролей. В том числе он принял участие в таких картинах, как «Летят журавли», «Мы вас любим», «Пять дней — пять ночей», «Сквозь ледяную мглу», «Кремлевские куранты», «Война и мир» и другие.