Онлайн-программа фестиваля «Золотая маска» откроется трансляцией спектакля «Идиот»

Постановку представит Новосибирский театр «Старый дом».

Виртуальная программа фестиваля Российской национальной театральной премии «Золотая маска» откроется в среду трансляциями четырех спектаклей из разных городов России, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Проект «Золотая маска» онлайн проходит уже в четвертый раз. Четыре спектакля, включенные в программу 2021 года, отмечены экспертами премии. Все они пройдут на главной странице портала rambler.ru.

Кроме того, все спектакли будут доступны в течение года на мультимедийном сервисе okko.ru. Спектакль «Идиот» Новосибирского театра «Старый дом» откроет программу 10 марта. Постановка получила 11 номинаций на премию.

9 апреля программу продолжит спектакль «Чернобыльская молитва». Его представит Никитинский театр из Воронежа.