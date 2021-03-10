Мультфестиваль в Суздале представит 96 работ онлайн

Конкурсная и деловая программы смотра впервые будут доступны зрителям бесплатно.

Открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в Суздале в марте. Его онлайн-платформой станет Suzdalfest.online, сообщил директор фестиваля Александр Герасимов в разговоре с ТАСС.

Фестиваль будет идти с 17 по 22 марта, онлайн-трансляции будут доступны для просмотра с 15 по 23 марта на онлайн-платформе Suzdalfest.online. Онлайн будут представлены показы почти всех программ фестиваля в прямом эфире, стримы деловых мероприятий, которые пользователи смогут посмотреть в дни фестиваля в любое время.

15 марта начнутся показы и ретроспективы фильмов — победителей смотра прошлых лет. 17 марта вместе с площадкой в Суздале будут представлены в онлайн конкурсные работы.

Приложение предоставит возможность ознакомиться почти со всеми картинами, кроме короткометражных фильмов.