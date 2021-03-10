Национальная электронная библиотека представила спецпроект «Тревел-блог из 1900-го»

О проекте сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Специальный проект библиотеки позволяет ознакомиться с тем, как выглядело бы путешествие начала XX века сегодня, в эпоху интернета и соцсетей. В 1900 году поэт Максимилиан Волошин вместе со своими приятелями князем Василием Ишеевым, Леонидом Кондауровым и Алексеем Смирновым поехали в путешествие по Европе почти без денег, имея при себе только печатную карту и устные рекомендации.

Друзья по очереди вели записи о событиях и впечатлениях, формулируя тревел-советы еще до того, как это стало мейнстримом. В результате получился «Журнал путешествий, или Сколько стран можно увидеть на полтораста руб».

Сотрудники национальной электронной библиотеки составили электронную карту путешествия четырех представителей российской интеллигенции, представив их путевые заметки в виде записей в блоге, снабженных иллюстрациями и тегами. Посетители смогут узнать, как приятели любовались пейзажами и пили вино под каштанами, меняли мелочь в портах, наскребали деньги на ночлег и подвергались арестам.

Для ознакомления с блогом 120-летней давности нужно пройти по ссылке.