Ученые «обвинили» древних гурманов в истреблении мамонтов и гигантских ленивцев

Зденек Буриан. Охота на мамонта

В новой книге утверждается, что древние люди обладали эволюционным преимуществом перед своими соперниками благодаря своей способности ощущать сложные ароматы.

Ученые Роб Данн и Моника Санчес в книге «Вкуснятина: эволюция вкусов и как они сделали нас людьми» предполагают, что «погоня за вкусом» и изысканные ароматы пищи давали некоторым людям преимущество перед другими. Эксперты считают, что благодаря способности своих древних носов чувствовать разницу между гниением и брожением пищи наши ранние предки имели больше шансов на выживание, сообщает The Observer.

Роб Данн — профессор экологии в Государственном университете Северной Каролины, Моника Санчес — медицинский антрополог. Данн утверждает, что раннее исследование вкуса и стремление к аромату сыграли важную роль в создании инструментов и огня.

Новая книга бросает вызов антропологической идее старой школы о том, что приготовление пищи преследовало цель сделать ее более безопасной и потреблять больше калорий.

Почему древние люди начали готовить на огне

По мнению Роба Данна, древние люди начали готовить пищу на огне только потому, что стремились усилить вкус еды и удовольствие, которое она доставляет. Это подчеркивает важность древних носов и исключительно тесную связь между вкусом и выживанием человека. В книге объясняется, что способность распознавать параметры вкуса в еде и напитках, известная как ретроназальное обоняние, у некоторых ранних людей повышала их шансы на выживание. Это означает, что древние люди, развившие более сильное обоняние, могли улавливать целый ряд ароматов, появляющихся у мяса благодаря его приготовлению.

Возможность отличать запах бродящего мяса от запаха тухлого мяса сделала бы некоторых людей более склонными готовить себе еду. Таким образом, как следует из материалов работы ученых, те, кто ощущал больше ароматов, обладали эволюционным преимуществом перед другими. Профессор Данн предполагает, что наши предки адаптировали кислые рецепторы к вкусу и могли использовать его как способ определить, гнили ли продукты или просто бродили.

Люди и свиньи: древние носы и сила обоняния

Авторы новой книги объясняют, что большинство животных, за исключением свиней и людей, с отвращением относятся к кислым вкусам. Однако языки наших ранних предков могли служить своего рода индикатором pH, чтобы узнать, какие из этих ферментированных продуктов безопасны, а какие нет. Авторы представляют доказательства того, что раннее стремление нюхать, пробовать и потреблять более вкусную пищу вдохновило людей на создание каменных орудий, таких как копья, которые, по мнению писателей, позволяли людям собирать пищу вдалеке от своих традиционных охотничьих угодий.

Авторы заходят так далеко, что связывают свою новую теорию о преимуществе обладателей лучшего обоняния с исчезновением мамонтов и ленивцев, которые, по их словам, были, вероятно, «самыми вкусными».

Стремление к более вкусным продуктам было большим стимулом к увеличению численности населения по всему миру, однако у большинства этих «продуктов» были четыре лапы, отмечают ученые. Ради удовлетворения человеческой потребности во вкусной еде несколько видов животных были полностью истреблены. Эта же схема работает и сегодня, полагают авторы.