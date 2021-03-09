Музеи Московского Кремля представят выставку о Лжедмитрии

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Экспозиция «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» пройдет в музее с 6 апреля по 25 июля.

Выставка продолжит линию экспозиций об Иване iii, Иване Грозном и Борисе Годунове, обратившись к истории кризиса рода Рюриковичей, управлявших Русью более семи столетий, и перейдет к трагическим событиям Смуты, рассказали в пресс-службе музея.

Экспозиция представит артефакты из более чем 10 музеев России и Европы, которые расскажут о последних Рюриковичах и начале Смутного времени. Проект состоит из двух частей, размещенных в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

Одна из них находится в Одностолпной палате и посвящена главным событиям истории русских царей XVI века. Выставка в Успенской звоннице расскажет о мнимом сыне Ивана Грозного Дмитрии Ивановиче, вошедшем в историю как Лжедмитрий I.

К проекту приурочен цикл лекций «Последние Рюриковичи. Россия на перепутье», который начнется в середине мая. В рамках выставки также пройдет специальная программа «Несостоявшиеся династии: Годуновы, Шуйские, Самозванец».