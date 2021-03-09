За три недели проката «Конек-Горбунок» собрал более 1 млрд рублей

В течение 18 дней сказочную ленту посмотрели более 4 млн зрителей.

Фильм «Конек-Горбунок» Олега Погодина собрал свыше миллиарда рублей менее чем за три недели, сообщает пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures. Картина режиссера Олега Погудина снята по мотивам сказки русского писателя и поэта Петра Ершова, повествующей о приключениях крестьянского сына Ивана и его сказочного помощника Конька-Горбунка.

По сюжету, герои фильма выполняют сложные задания царя, в том числе ловят Жар-птицу, спасают из плена Чудо-Юдо и привозят ко двору прекрасную царевну.

В роли Ивана в сказочной картине сыграл Антон Шагин, Конька-Горбунка исполнил Павел Деревянко, Михаил Ефремов сыграл царя-самодура, а его невесту — Паулина Андреева.