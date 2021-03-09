Автор стихов для песен Билана и Лорак назвал ошибкой выбор песни для Евровидения

09.03.2021
Как заявил поэт-песенник Карен Кавалерян в открытом интервью ТАСС, выбор русскоязычной песни для участия в Евровидении-2021 — стратегическая ошибка. Кавалерян — автор стихов к песням Димы Билана, Дмитрия Колдуна и Ани Лорак.
Ранее стало известно, что Манижа получила больше всего голосов телезрителей в ходе национального отбора представителей России на «Евровидение-2021». Голосование проходило в эфире Первого канала.
По словам Кавалеряна, песня Манижи слишком монотонна и лишена эмоциональных звуковых планов. Кроме того, отказ от английского языка лишает ее необходимых для конкурса аргументов, считает эксперт.
Кавалерян в свое время стал рекордсменом среди российских авторов по количеству его текстов, представленных в песнях на «Евровидении». По его мнению, в этом году конкурс вряд ли пройдет в привычном открытом формате с публикой, поэтому конкурсант должен быть опытным артистом, чтобы эффектно выглядеть в обстановке студии.