Киноклуб «8 Марта» открылся в «Москино»

Зрителям показали отреставрированную копию ленты Веры Сторожевой «Небо. Самолет. Девушка».

Как сообщили в пресс-службе киносети, на открытие киноклуба пришли режиссер картины Вера Сторожева, продюсер фильма Елена Яцура и программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева.

Романтическая драма стала дебютом Веры Сторожевой как кинорежиссера. Фильм также стал второй экранизацией пьесы Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Первой был фильм 1968 года «Еще раз про любовь» режиссера Георгия Натансона.

С годами оригинальная копия фильма стала настоящей проблемой для показов, из-за неправильного разрешения она воспринималась как брак. Благодаря новой цветокоррекции картина теперь выглядит колористически совершенно иначе, рассказала продюсер фильма Елена Яцура.

На следующей встрече киноклуба, которая пройдет 25 марта, зрители увидят дебютную картину Ангелины Никоновой «Портрет в сумерках». После просмотра они смогут обсудить фильм с режиссером.