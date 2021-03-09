Юлия Хлынина сыграет цесаревну Елизавету в новом сериале телеканала «Россия»

Съемки многосерийного исторического фильма стартовали в Москве, сообщает пресс-служба телеканала.

«Елизавета» станет приквелом сериала «Екатерина». Режиссером сериала стал Дмитрий Иосифов, снявший две части трилогии «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы».

Юлия Хлынина («Лед 2», «Селфи») исполнит роль молодой Елизаветы.

Новый сериал телеканала «Россия» расскажет о судьбе дочери Петра I императрицы Елизаветы, которой было всего шестнадцать, когда ей в управление досталась огромная империя. Для Елизаветы трон стал настоящим проклятием: девушка против своей воли втягивается в водоворот дворцовых интриг, ей противостоят влиятельные придворные Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).

В проекте участвуют также Кирилл Чернышенко, Артем Ключников, Кирилл Кузнецов, Никита Григорьев, Денис Нурулин, Артур Ваха, Ангелина Поплавская, Владимир Кошевой и другие.

Съемки сериала состоятся в Москве, Подмосковье и Петербурге. Премьера состоится на телеканале «Россия».