Ирина Шигорева и Никита Лебедев вошли в коллектив МГАСО

Фото: МГАСО

Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана.

В административной команде Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана (МГАСО) произошли изменения. Министерство культуры РФ назначило директором коллектива Ирину Шигореву, Никита Лебедев занял пост заместителя худрука, говорится в сообщении.

Ирина Шигорева присоединилась к команде МГАСО в качестве директора по решению Министерства культуры РФ и художественного руководителя оркестра, народного артиста РФ Павла Когана. Пост его заместителя занял Никита Лебедев, возглавлявший ранее администрацию оркестра musicAeterna.

Ирина Шигорева окончила Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова. Ранее занимала должность худрука-директора Государственного Кремлевского оркестра. Работает исполнительным директором Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».

Никита Лебедев окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Являлся художественным руководителем Троицкого музыкального фестиваля и Фестиваля «Дни Моцарта в Москве», руководил концертным отделом Центра Павла Слободкина, а последние годы возглавлял администрацию оркестра musicAeterna.

Ближайший концерт МГАСО пройдет 7 марта 2021 года в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В праздничном концерте прозвучат произведения Шопена и Моцарта.