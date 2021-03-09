Сериал «Простоквашино» стал самым популярным проектом «Союзмультфильма» на YouTube

Об этом сообщает пресс-служба студии.

В мае этого года YouТube-канал киностудии «Союзмультфильм» отметил три года со дня своего запуска. На данный момент он собрал уже более 1 млрд просмотров. Такая цифра была зарегистрирована администратором канала во время мартовских праздников, рассказали в пресс-службе студии.

Мультсериал «Простоквашино» стал одним из самых просматриваемых на канале, он собрал более 35 млн просмотров. Вдохновленный классической советской трилогией проект вышел в 2018 году. Его героев озвучили Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Татьяна Васильева и другие актеры.

Классическая подборка «Ну, погоди!» собрала около 22 млн просмотров. Сборник «Оранжевая корова» посмотрели более 17 млн раз.