В Большом театре пройдет гала-концерт Пласидо Доминго

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На сцене выступят мировые оперные знаменитости.

Гала-концерт «Весна. Любовь. Опера!» состоится на Исторической сцене Большого театра во вторник, сообщила пресс-атташе театра в разговоре с ТАСС. 24 октября подобный вечер уже прошел в Большом театре под названием «Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере».

В тот вечер с испанским певцом выступили его коллеги из разных стран, в том числе Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Петр Бечала и Михаэль Фолле.

Теперь Доминго представит публике новую команду оперных знаменитостей. Многие из участников концерта выступят в Большом театре впервые. Среди них певица Соня Йончева, Аида Гарифуллина, Оксана Дыка, а также самая юная участница концерта Мария Катаева.