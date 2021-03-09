Кастинг для съемок на МКС прошли 20 женщин

Финал конкурса на съемки в космосе пройдут двадцать претенденток.

В числе прошедших отбор артисток в основном хорошо известные актрисы. Как сообщили в эфире «Первого канала», среди них Ольга Кузьмина, Анна Васильева, Светлана Ходченкова и другие.

Следующим этапом для финалисток будет летная комиссия. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что претенденткам предстоят сложные испытания. Среди них испытания на невесомость, гидролаборатория, работа в узком замкнутом пространстве и проверка реакции в нештатной ситуации, рассказал он.

Сюжет фильма рассказывает о том, как молодая женщина, не планирующая отправиться космос, через месяц после сложной ситуации в жизни оказывается на орбите. Вместе с актрисой на МКС отправится режиссер проекта Клим Шипенко.

Космическая драма с рабочим названием «Вызов» стала совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

В декабре 2020 вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал идею снять фильм на мкс. Пока он на своем посту, мероприятия по финансированию художественного фильма в космосе за государственный счет он не пропустит, заявил Борисов.