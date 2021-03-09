Певица Манижа представит Россию на «Евровидении-2021» с песней о русской женщине

Отбор участников прошел в эфире Первого канала.

По итогам всенародного российского голосования Манижа с песней Russian Woman отправляется в 2021 году на международный песенный конкурс, который пройдет в Роттердаме. Свою победу певица посвятила бабушке, которая верила в ее успех.

Как рассказала исполнительница, песня Russian Woman расскажет о трансформации самоощущения женщин в России за последние несколько столетий. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от заводских цехов до космических полетов. «Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать на себя ответственность», — пояснила певица.

Песня появилась 8 марта 2020 года на гастролях, однако впервые была исполнена лишь спустя год, рассказала певица. «Я хотела бы, чтобы они увидели нашу страну такой, какой ее знаю я — щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», — рассказала Манижа.