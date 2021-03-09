Лидером российского кинопроката выходных стал мультфильм «Райя и последний дракон»

Таковы данные портала «Кинобизнес» за период с 4 по 7 марта.

Прокат американского мультфильма стартовал 4 марта. Сюжет рассказывает о том, как воительница в фэнтезийном королевстве собирает команду для поисков последнего дракона в мире, который поможет им сразиться с могущественным врагом.

Второе место по сборам занял российский фильм «Пара из будущего» режиссера Алексея Нужного. Картина собрала 152,2 млн руб. Сюжет показывает, как развиваются отношения пары в 2040 году. Герои уже 20 лет связаны семейными узами, чувства угасли, однако развод стоит очень дорого. Герои попадают в прошлое, когда их отношения только начались.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Бурунов, Мария Аронова, Сергей Степин, Денис Парамонов и Дарья Коныжева.

Мультфильм «Том и Джерри» занял третью строчку рейтинга. Картина вышла в прокат 25 февраля, собрав за выходные 110,5 млн руб. Всемирно известная история начинается с приезда Джерри в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне того, как там пройдёт свадьба века.