Писатель Валентин Курбатов умер на 82-м году жизни

О его смерти сообщил зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

Шаргунов отметил, что Курбатов был настоящим подвижником, благородным и глубоким человеком и совестливым литератором. Житель Пскова, он был хранителем старины, автором множества книг и хранителем деревенской литературы. «Это был тот литератор, которого хотелось не только читать, но и слушать, внимать ему», — сказал Шаргунов в разговоре с ТАСС.

Свои соболезнования близким писателя выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram. По его словам, Курбатов сделал многое для развития культуры Псковской области и России.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года. Стал автором более 20 книг о классиках русской литературы, а также предисловий к сочинениям В. Распутина, В. Астафьева, Ю. Нагибина, Б. Окуджавы, К. Воробьева и В. Личутина.