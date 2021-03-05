Армения объявила об отказе от участия в «Евровидении»

О решении страны сообщает Общественное телевидение республики.

Участие Армении в международном песенном конкурсе «Евровидение» стало невозможным из-за последних событий в стране и в мире, говорится в сообщении. Речь идет о пандемии коронавируса, войне в Карабахе и последовавшем за ними внутриполитическом кризисе.

В силу этого нехватка времени и прочие объективные обстоятельства стали несопоставимыми с достойным участием республики в конкурсе, подчеркнули авторы сообщения.

Решение об отказе участвовать в «Евровидении» было принято по итогам всеобъемлющих обсуждений и переговоров, отмечается в сообщении.

Армения участвует в международном конкурсе песни «Евровидение» с 2006 года.