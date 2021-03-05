Соответствующее решение принял Выборгский городской суд Ленинградской области.
О решении страны сообщает Общественное телевидение республики.
Окончательное решение по вопросу раздела наследства умершего в 2017 году актера будет принято 7 апре...
Артефакты рассказывают о жизни на Дунае в далеком прошлом.
Акция телеканала приурочена к 80-летию со дня рождения советского актера.
Форум пройдет с 18 по 21 марта.
Выставка избранных работ художников «Париж для своих» открывается в пятницу.
Смотр ежегодно проходит в Москве, Петербурге и Туле.
Российский актер поделился воспоминаниями в интервью YouTube-каналу «Ещенепознер».
Экспозиция представлена в Еврейском музее и центре толерантности.
Храмы, монастыри и часовни столицы были уничтожены в 1920-1930-х годах.
Персональная выставка Aggregations открывается в Askeri Gallery в пятницу.
Форум запланирован на 11-13 ноября.
Работы завершат к ноябрю 2021 года.
Рейтинг был составлен на основе данных цифровой платформы «PRO.Культура.РФ».
Ведущие эксперты отрасли обсудят позиционирование музеев в современном информационном пространстве.
Перечень компаний будет опубликован в ближайшее время.
Мероприятие состоится с 19 по 24 июля 2021 года.
О смерти поэта сообщили в министерстве культуры Карелии.
Книга актера и телеведущего поступит в магазины в марте.
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