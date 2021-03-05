Матвиенко и Любимова осмотрели выставку «Александр III Миротворец»

Спикер Совфеда и министр культуры посетили экспозицию в Государственном историческом музее.

В экспозицию, посвященную виднейшему правителю России, вошли художественные произведения и документы из собрания главных российских музеев, в том числе Эрмитажа и Русского музея, а также из архива МИД России.

За свои чуть более 13 лет правления Александр III старался вывести страну из бедственной политической и экономической ситуации, при этом сохранив и укрепив самодержавную власть, император поощрял интерес к истории России и старался поддерживать дух национального сознания и патриотизма, а также гордость за Отечество, отметил в ходе экскурсии с гостями директор музея Алексей Левыкин.

Государственная деятельность Александра III стала одной из главных тем выставки. Приоритетом внешней политики император считал сохранение мира, поэтому на протяжении 13 лет его правления страна не принимала участия в вооруженных конфликтах, отметил Левыкин.

Выставка о царе, организованная при поддержке Российского исторического общества, закончила свою работу. За время экспозиции ее посетили более 30 тыс. человек.