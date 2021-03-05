В Болгарии представили три уникальных золотых кольца: от Рима до османов

Артефакты рассказывают о жизни на Дунае в далеком прошлом.

Археологические находки впервые представили зрителям на выставке «Хранители колец», проходящей в эти дни в историческом музее города Русе, сообщает «Археология в Болгарии». Эксперты впервые представили широкой общественности уникальные золотые кольца, обнаруженные во время археологических раскопок на северо-востоке Болгарии.

В числе прочих экспонатов особенно выделяются три золотых кольца, относящиеся к трем разным историческим периодам — временам Римской империи, Болгарской империи и Османской империи.

Древнеримское кольцо украшено гравированным драгоценным камнем — геммой — с изображением лошади, пасущейся на лугу. Кольцо было создано в начале нашей эры и найдено в древнем городе Тримаммий на реки Дунай на северо-востоке страны.

Город Тримаммий был основан римлянами, затем стал средневековой византийской крепостью, после чего ее захватили болгары. Город находился неподалеку от современного города Мечко, города-спутника Русе. Тримаммий был разрушен в начале VII века во время нашествия варваров. Впоследствии он был восстановлен как крепость Первой Болгарской империи.

Второе золотое кольцо было найдено специалистами в средневековом болгарском городе Червень. В XIII веке он был одним из главных религиозных экономических центров Второй Болгарской империи. Золотое кольцо нашли в главном зале средневекового храма в могиле у алтаря. Гробница принадлежала богатой женщине, умершей в 50-55 лет. Искусно изготовленное кольцо окружает полудрагоценный камень.

Третье золотое кольцо нашли в руинах римского города Сексагинта-Приста неподалеку от Русе. Оно датировано временем Османской империи около XVI века. В те времена Русе назывался Рускус. На кольце имеется выгравированная надпись на османском турецком языке арабским шрифтом, которая гласит: «Будь чист».