Тверь может дополнить афишу фестиваля Бутмана «Триумф джаза»

Смотр ежегодно проходит в Москве, Петербурге и Туле.

О расширении географии фестиваля сообщил на пресс-конференции в ТАСС основатель и худрук смотра, народный артист России Игорь Бутман. «Надеемся, что в следующем году мы сделаем Тверь», — сказал музыкант.

По его словам, расширение географии приведет к увеличению числа концертов, что выгодно организаторам и участникам фестиваля. Кроме того, это расширит возможности по приглашению коллег из-за рубежа, которые смогут увидеть нашу страну, отметил Бутман.

По словам худрука смотра, улучшается и оптимизируется и материальная сторона дела. Если организаторы смотра оплачивают достаточно дорогие билеты музыкантов из США и Европы, было бы странно не дать им возможности выступить сразу в нескольких городах нашей страны, вместо того чтобы приезжать несколько раз, пояснил он.

В текущем году фестиваль «Триумф джаза» состоится в 21-й раз. Он пройдет с 11 по 13 марта в Московском международном доме музыки и клубе основателя фестиваля на Таганке.

14 марта смотр состоится в Тульской областной филармонии, 15 марта — в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. В фестивале примут участие немецкий трубач Тиль Бреннер, американский пианист Эммет Коен, певец Алан Харрис и другие музыканты.