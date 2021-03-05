В Москве открылась выставка о режиссере-сценографе Олеге Шейнцисе

Олег Шейнцис. Фото: Валерий Плотников.

Экспозиция представлена в Еврейском музее и центре толерантности.

Выставка рассказывает о режиссере-сценографе и педагоге Школы-студии МХАТ, сообщила пресс-служба музея. Попытка передать ощущения от феномена Шейнциса предпринята уже в самом названии выставки, отметили в пресс-службе. Эссе — это индивидуальное художественное переживание, поясняют создатели, однако свободная форма изложения, свойственная ему, здесь стала концепцией.

Композиция выставки включает четыре части с одним общим художественным замыслом. Выставку принципиально не стали связывать с какой-либо памятной датой из биографии режиссера, отметили в музее.

Идеей для создания экспозиции стали личные впечатления о Шейнцисе различных авторов, которые были представлены в графической форме. Одной частью выставки стала видеоинсталляция. На ней гости выставки смогут увидеть воспоминания о режиссере спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, гендиректора Большого театра Владимира Урина, режиссера Дмитрия Крымова и других коллег сценографа.

Олег Аронович Шейнцис родился 2 января 1949 года в Одессе. Российский сценограф, народный художник РФ, секретарь Союза театральных деятелей РФ. Лауреат Государственных премий Российской Федерации.

Умер в Одессе 16 июля 2006 года в 57 лет.