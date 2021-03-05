Главархив Москвы опубликовал сведения о 118 снесенных в советское время храмах

Снос церкви Владимирской Божией матери. 1934

Храмы, монастыри и часовни столицы были уничтожены в 1920-1930-х годах.

Работа по выявлению документов об исчезнувших московских храмах и монастырях была проделана совместно правительством Москвы и Госинспекцией. К сегодняшнему дню все сохранившиеся до наших дней материалы удалось опубликовать, цитируются на портале правительства Москвы слова заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В дальнейшем планируется открыть онлайн-доступ к документам нереализованных архитектурных проектов начала истории СССР. На сайте архивного ведомства в разделе «Уникальные документы» будут опубликованы чертежи, планы и цветные акварельные рисунки фасадов.

В числе наиболее значимых документов, которые опубликованы сейчас, — чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, которая была возведена в начале XIX века по проекту архитектора Карла Росси.

В число документов также входят чертежи больницы братьев Бахрушиных с церковью иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», построенной архитектором Борисом Фрейденбергом. Также представлены документы о деревянной церкви преподобного Сергия Радонежского, которая была построена в 1903 году в имении графа Шереметева.

В 1920-1930-х годах в Москве были снесены 4 собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.