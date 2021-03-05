Первая в России выставка южнокорейского художника Кван Йонг Чана открывается в Москве

Персональная выставка Aggregations открывается в Askeri Gallery в пятницу.

Экспозиция приурочена к пятилетнему юбилею галереи и предваряет масштабную выставку, которая состоится в следующем году, рассказала основательница галереи Полина Аскери в разговоре с ТАСС.

Персональный проект Кван Йонг Чана представляет 10 масштабных работ, большая часть из которых ранее не показывалась. В будущем году совместно с Московским музеем современного искусства (ММОМА) планируется провести еще более масштабный проект.

Аскери впервые увидела работы художника около восьми лет назад и загорелась идеей сделать его выставку в Москве. После публикации ее отзыва о работах Кван Йонг Чана в соцсетях сын и директор художника связался с ней, предложив сотрудничество.

На московской выставке представлены объекты, состоящие из множества завернутых в тутовую бумагу небольших треугольников, окрашенных чаем или пигментом. В своих работах художник пытается разгадать символы и коды, которые скрыты в нашей жизни, говорят в галерее.