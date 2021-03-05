В Минкультуры опровергли отмену Петербургского культурного форума

Форум запланирован на 11-13 ноября.

Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко заявил на встрече с представителями туристической отрасли в Петербурге, что девятый по счету Петербургский международный культурный форум, отмененный в прошлом году из-за, состоится в текущем году.

На сегодняшний день вопрос о его отмене не обсуждается, наоборот — идет активная подготовка, подчеркнул Воронко.

Санкт-петербургский международный культурный форум должен был состояться с 12 по 14 ноября 2020 года, однако из-за распространения коронавируса нового типа он был отменен. Проведение форума в онлайн в Министерстве культуры сочли неэффективным решением.