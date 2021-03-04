Фонд кино оставил список лидеров российского кинопроизводства 2021 года без изменений

Перечень компаний будет опубликован в ближайшее время.

Решение оставить список без изменений было принято на заседании совета Фонда кино, сообщил председатель совета, советник Президента России по культуре Владимир Толстой.

В 2020 году в список лидеров российского кинопроизводства были включены 9 компаний. В это число вошли компании «Марс Медиа Энтертейнмент», «Водород 2011», «Арт Пикчерс студия», «СТВ», «Базелевс», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» и другие.

При составлении рейтинга эксперты учли зрительские оценки, посещаемость фильмов компании в российских кинотеатрах и за рубежом, а также телерейтинг. Во внимание традиционно принимается профессиональная оценка, в том числе количество наград, полученных на кинофестивалях, и продолжительность работы компании на рынке, а также количество сделанных фильмов.