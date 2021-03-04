Союз композиторов России представит творческую лабораторию для композиторов кино

Мероприятие состоится с 19 по 24 июля 2021 года.

Главным наставником международной творческой лаборатории для кинокомпозиторов Next Generation Composers Lab выступит британский композитор Гарри Грегсон-Уильямс. Он стал автором музыки ко многим фильмам и видеоиграм, в том числе «Шрек», «Шпионские игры» и «Принц Персии».

Композитор выступит в Доме музыки с концертом 21 июля. Директор Союза композиторов Карина Абрамян назвала проект интересным с точки зрения опыта записи с оркестром. Особенно это касается молодых композиторов, лишенных подобных возможностей, подчеркнула она.

Молодые российские композиторы могут присоединиться к основной программе лаборатории в качестве стипендиатов. Два гранта на обучение учредили Российский музыкальный союз (РМС) и Союз композиторов России. Стипендиатом РМС может стать российский студент, прошедший общий отбор. Союз композиторов России предоставит грант одному из членов организации.

В рамках лаборатории состоятся лекции профессиональных спикеров в форматах онлайн и офлайн.