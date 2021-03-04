Игорь Верник представил автобиографическую книгу «Брошенные тексты»

Книга актера и телеведущего поступит в магазины в марте.

Фото: soulpost.ru

Первая книга народного артиста России содержит его стихи и дневниковые записи о личной и творческой жизни. Как рассказал Верник во время презентации своей работы, которая прошла в ТАСС, он давно вел дневник, в котором писал сухие заметки, однако рассказывать об этом не собирался.

По словам актера, все как-то сложилось, он стал собирать свои стихи, разбросанные на гаджетах, а потом нашел в шкафу родителей картонный ящик, в котором оказались его детские записки. «Это был знак», — полагает Верник.

После этого у него родилась идея книги «Брошенные тексты». Свою книгу актер посвятил родителям. «Это книга про меня, про то, каким я был и каким стал», — поделился он.