В Турции нашли мраморный саркофаг с изображением поникших колосьев

Каменный гроб немедленно изъяли сотрудники местной жандармерии.

Находку сделали муниципальные служащие района Сейитгази в северо-западной провинции Эскишехир во время земляных работ. В древности в этом районе находился богатый античный город, поэтому саркофаги здесь находили и до этого.

Найденный мраморный гроб, по мнению ученых, принадлежал человеку из влиятельной и состоятельной семьи, сообщает Daily Sabah. Кроме того что он сделан из мрамора, об этом говорит также искусный барельеф, изображающий сосуд с двумя поникшими колосьями или виноградными лозами.

Судя по размерам, саркофаг мог принадлежать ребенку: его длина — 1,5 м, ширина — 33 см. Возраст находки составляет около 2000 лет.

Артефакт передали сотрудникам музея Эскишехира. Ранее в Сейитгази нашли палитру для красок возрастом около 5000 лет, использовавшуюся для росписи древнего поселения, найденного здесь в прошлом году.