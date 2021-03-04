В петербургском Музее музыки откроется выставка о золотом веке Ленинградского рок-н-ролла

Фото: luna-info.ru

На выставке пройдет презентация одноименного альбома Валентина и Нины Барановских.

Выставка «Ленинградской рок-н-ролл. Золотой век» посвящена 40-летию Ленинградского рок-клуба. Местом для нее выбрали Музей музыки в Шереметевском дворце, являющемся филиалом Музея театрального и музыкального искусства.

Как сообщила пресс-служба музея, центром выставки станет авторская экспозиция работ ветерана петербургской фотографии Валентина Барановского. В числе фоторабот, которые будут представлены на выставке, — портреты Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Александра Башлачева, Константина Кинчева, Юрия Шевчука.

Всего на выставке будет представлено более 800 изображений. Кроме фотографий, можно будет увидеть концертную гитару Вячеслава Бутусова и один из личных инструментов Юрия Шевчука.