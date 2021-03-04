Найденный в пещере череп рассказал о погребальных ритуалах меднокаменного века

Результаты исследования ученых опубликовал журнал P los One.

Итальянские ученые рассказали об итогах исследования черепа женщины меднокаменного века, обнаруженного в одной из пещер северной Италии. Находку сделали в 2015 году в гипсовой сфере Марселя Лубенса, расположенной в провинции Болонья.

Спелеологи нашли в одной из шахт пещеры человеческий череп без нижней челюсти. Древние жители Апеннинского полуострова использовали пещеры для захоронения, однако череп находился в труднодоступном месте вертикальной шахты без каких-либо других костей.

Ученые провели структурный анализ кости, установив, что череп принадлежал женщине в возрасте 24-35 лет. Радиоуглеродное исследование датировало находку эпохой энеолита возрастом примерно 3500 лет до нашей эры.

Эксперты нашли на черепе царапины, оставшиеся в результате удаления мягких тканей каменными инструментами. Такие действия могли быть совершены древними людьми в рамках похоронного обряда, полагают специалисты. На кости также остался инкрустированный минеральный осадок, свидетельствующий о длительном нахождении черепа под воздействием воды.

Все это позволило ученым сделать вывод, что изначально череп, очищенный от мягких тканей, находился в захоронении на поверхности. Впоследствии могила была размыта потоками воды, и череп снесло грязевым потоком в одно из углублений пещеры, которое в течение веков превращалось в глубокую промоину. Череп провалился в нее случайно, получив во время падения характерные повреждения.

Результаты исследования дают возможность уточнить погребальные обряды и обращение с телами умерших жителей современной Италии в конце эпохи каменного века. Тело покойной женщины было расчленено в контексте ритуального обряда, после многочисленных перипетий череп в конце концов попал в пещеру, делают вывод ученые.