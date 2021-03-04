Документальный фильм о Солженицыне покажут в 68 франкоязычных странах

Права на показ фильма приобрел французский телеканал Histoire TV .

Сделку с французской стороной заключил официальный дистрибьютор контента ВГТРК «Совтелеэкспорт. Благодаря этому документальный фильм «Александр Солженицын. Раскаяние» телеканала «Россия 1» будет показан в таких странах, как Франция, Швейцария, Бельгия и островные государства Тихого и Атлантического океанов.

В картине режиссера Сергея Мирошниченко Александр Солженицын размышляет о будущем России и мира в XXI веке. Писатель, лауреат Нобелевской премии делится своими мыслями о современной литературе, перемежая их воспоминаниями о своей непростой жизни.

В фильм вошли редкие кинокадры хроники, фрагменты интервью не только с Солженицыным, но и с его друзьями и близкими. В съемках участвовали народные артисты России Александр Сокуров и Евгений Миронов, французский историк Жорж Нива и жена писателя Наталья Солженицына.