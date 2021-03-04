В Оренбурге откроется выставка о женщинах в истории русского искусства XVIII-XX веков

В экспозиции будут представлены картины из Государственного Русского музея.

Выставку организовал благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» совместно с Государственным Русским музеем и Оренбургским областным музеем изобразительных искусств.

Экспозиция «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков откроется 10 марта. На выставке гости смогут увидеть 67 произведений отечественного искусства этого периода.

Вниманию посетителей будут представлены работы крупнейших мастеров русской живописи: Владимира Боровиковского, Алексея Антропова, Константина Маковского, Алексея Венецианова и других художников. Выставка будет работать до 27 июня 2021 года, сообщили организаторы.