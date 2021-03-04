Ущерб от граффити на стене Эрмитажа оценили в 370 тыс. рублей

Дело о вандализме будет рассматривать мировой судья.

Правоохранители задержали двух молодых людей, подозреваемых в акте вандализма. По сведениям из материалов дела, в августе прошлого года они незаконно нанесли граффити на стену Эрмитажа на Дворцовой набережной.

На момент совершения деяния одному хулигану было 22 года, другому 30 лет. Эксперты оценили нанесенный ими ущерб ценному объекту национального и культурного наследия в сумму более чем 370 тысяч рублей.

До суда дошло дело только с одним участником, которому 22 года. Его тридцатилетний спутник значится в материалах дела как «неустановленное лицо». Дело передано в мировой судебный участок номер 199, уточнили в прокуратуре.