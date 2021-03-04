В иконе XII века из собрания Третьяковки нашли лезвие ножа

Открытие сделали с помощью рентгенографии.

Как рассказал старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства музея Дмитрий Першин в ходе презентации нового тома научного каталога «Древнерусская живопись XII –XIII веков», изучая икону, ученые увидели нож, точнее его лезвие.

Во время одной из предыдущих реставраций иконы Благовещения, проведенной сотни лет назад, нож реставратора упал щель между доской и нижней шпонкой, и был оставлен там мастером. Сейчас нож извлекли, его датировали XVII веком.

Одно из самых серьезных открытий ученые сделали в ходе исследования Богоматери Владимирской. На ее обороте был изображен святитель, возможно, Святой Николай.

Кроме того, ученым удалось полностью реконструировать утраченный текст неизвестной молитвы преподобного Феодосия на его свитке, на иконе Богоматери Печерской. Исследования позволили дать развернутое описание всех этапов создания иконы.