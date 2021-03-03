Ученые обнаружили руководство по мумификации возрастом 3,5 тыс. лет

Об открытии пишет пресс-служба Копенгагенского университета.

В ходе анализа текста древнеегипетского папируса XV века до нашей эры эксперты нашли старейшее из известных в мире руководств по мумификации. В нем описаны подробные правила бальзамирования, в том числе технология сохранения лица умершего. Ранее ученые не располагали описанием этой процедуры.

Представление о необходимости мумификации исходило из философских и религиозных понятий древних египтян о строении тела и духа человека. По их представлениям, мумия требовалась как физическая форма для сущностей Ка (жизненная сила) и Ба (личность как совокупность чувств). Искусство бальзамирования совершенствовалось в течение многих веков и считалось священным. Полным знанием технологий бальзамирования обладал только узкий круг священнослужителей. В силу этого источников, описывающих технологию мумификации, было крайне мало, знания и навыки подобного рода передавались из поколения в поколение в основном устно.

В ходе анализа ранее изученных фрагментов медицинского папируса египтолог Софи Шедт из Копенгагенского университета обнаружила строки, в которых говорится о последовательности этапов мумификации и сохранении лица. Документ датируется 1450 годом до нашей эры. Как следует из его текста, бальзамировщик должен был покрыть лицо умершего красной тканью из льна, предварительно нанеся на нее смесь растительных веществ.

Эту процедуру нужно было повторить несколько раз с интервалом в четыре дня. Весь период мумификации продолжался 70 суток, первая половина срока отводилась для обезвоживания тела после удаления внутренних органов, зачем приступали к пеленанию льняными бинтами с добавлением смол, на 68-й день мумия была готова.