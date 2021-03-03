Власти Дагестана попросили о реставрации цитадели Дербента

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Объекты комплекса входят в список всемирного наследия Юнеско .

Врио главы Дагестана Сергей Меликов обратился к членам Совета Федерации рекомендовать правительству России провести реставрацию 25 памятников, расположенных на территории Дербента и относящихся к памятникам федерального значения.

В Дербенте находится единственный на Северном Кавказе памятник, включенный в список всемирного наследия Юнеско — это цитадель, старый город и крепость. Большинство из строений нуждается в реставрации.

На отдельные объекты уже готовы проектно-сметная документация и научно-проектная документация, согласованная во всех службах. Для развития Дербента используются новые механизмы, требующие федеральной поддержки. Сейчас в Дербенте есть крупный бизнес, он будет участвовать в работах по благоустройству и реконструкция памятников, отметил врио главы региона.