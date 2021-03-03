В 2021 году по всей России появятся инклюзивные творческие лаборатории

Базой для них послужат Дома народного творчества.

Первый инклюзивный Дом искусств был создан в 2019 году по поручению президента России в Москве, сейчас это пока уникальное явление для сферы культуры, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации.

«В этом году по всей стране мы создадим инклюзивные творческие лаборатории на базе Домов народного творчества», — сказала министр. Любимова подчеркнула, что большинство учреждений культуры уже адаптируют свои пространства, чтобы содействовать развитию творческих способностей у граждан с ограниченными возможностями.

По результатам мониторинга доступности культурных благ для инвалидов, в 2019 году в России число доступных для инвалидов творческих мероприятий учреждений культуры составило 2,3 млн. В 819 тыс. мероприятий приняли участие инвалиды.