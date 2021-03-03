Отреставрированный фильм Хуциева «Июльский дождь» выйдет в повторный прокат в марте

Спецпоказ картины состоится в Москве 18 марта.

В 2020 году отреставрированная версия фильма «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева вошла в секцию классики Международного Каннского фестиваля. На экраны российских кинотеатров она выйдет в повторный прокат с 25 марта, сообщает журнал «Искусство кино».

Картина «Июльский дождь» вышла в ограниченный прокат на экраны советских кинотеатров в 1966 году. Фильм рассказывает об отношениях двух молодых людей, охватывая события с середины лета до начала осени.

Картина подверглась критике за «безыдейность», несмотря на эпоху хрущевской оттепели, и была положена «на полку». Сыгравшая главную роль актриса Евгения Уралова умерла в Израиле в апреле 2020 года в возрасте 79 лет.