На острове Лесбос нашли руины византийского мраморного дворца

О находке сообщило Министерство культуры и туризма Греции.

Археологи обнаружили остатки мраморных ворот, ведущих во дворец. В настоящее время дворцовый комплекс Митилини, который находится на Лесбосе, является главным памятником острова. Власти города намерены провести реставрацию комплекса, чтобы открыть в него доступ для туристов.

Туристический маршрут будет проходить мимо самой древней бани, найденной на острове. В ходе ее реконструкции и были найдены мраморные ворота и часть крепостной стены.

Размер ворот составлял примерно 3 на 2 метра. Их образуют девять плит из серо-белого мрамора, скрепленные известковым раствором и украшенные простым барельефом.

Ворота были покрыты слоем золы, что говорит о том, что дворец погиб в результате крупного пожара. Возле ворот ученые обнаружили фрагменты керамики и бронзовые монеты раннего византийского периода, так называемые фоллисы, датированные VI–VII веками нашей эры.