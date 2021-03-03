В Москве представят премьеру спектакля-путешествия по мотивам очерка Достоевского

Автор: Andreykor - собственная работа, CC BY-SA 4.0, ссылка.

Премьера постановки пройдет на малой сцене Театра Наций 23 марта.

Постановщиком спектакля режиссер Елена Невежина. Спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» основан на одноименном очерке Федора Достоевского.

Главные роли в постановке сыграют Илья Исаев и Елизавета Арзамасова. Показом спектакля начнется программа Театра Наций «Достоевский — 200», посвященная 200-летнему юбилею великого русского писателя.

В разговоре с журналистами накануне премьеры Невежина пояснила, что инициатива постановки родилась из стремления сделать проект, основанный на не самом привычном тексте Достоевского. Путевые эссе писателя были написаны во время его первого путешествия по Англии, Австрии, Германии, Франции, Италии и Швейцарии в 1862 году.

Текст не является пьесой, поэтому постановщику пришлось искать формы диалога артистов и драматургический конфликт. В итоге в спектакле отразились разные стадии взаимоотношений пары. Одновременно это фантазии о том, какие бы могли быть отношения с попутчиком, с которым ты едешь в вагоне поезда или даже метро, рассказала режиссер.