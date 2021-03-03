В провинциальной британской церкви нашли неизвестную картину Тициана

Полотно изображает сцену Тайной Вечери.

Картина 110 лет висела в приходской церкви города Ледбери. Ее обнаружил искусствовед и реставратор Рональд Мур, сообщает Daily mail.

Реставратор приехал в город для работы над восстановлением копии знаменитой «Тайной Вечери» Леонардо да Винчи, написанной в XIX веке. Осваиваясь на рабочем месте, Мур обнаружил в одном из углов храма полотно, которой можно было увидеть, только встав на лестницу. Картина висела на высоте трех метров.

Искусствовед изучал найденное полотно более трех лет и в результате обнаружил доказательства его принадлежности кисти Тициана, одного из крупнейших представителей Возрождения. Искусствовед заметил, что лицо одного из двенадцати апостолов напоминает портрет самого Тициана в молодости. Догадка подтвердилась, когда Мур сравнил изображение с автопортретом художника 1567 года, использовав компьютерную программу распознавания лиц.

По мнению искусствоведа, портрет добавил не сам Тициан, а его сын Орацио Вечеллио. Удалив тонкий слой бесцветного лака, реставратор обнаружил на картине подпись живописца.

Ему также удалось найти письмо предыдущего хозяина полотна, написанное коллекционером Джоном Скиппом в 1775 году. В нем автор говорит о том, что купил самую хорошо сохранившуюся работу Тициана в одном из монастырей Венеции.

В 1909 году потомок Скиппа подарил картину приходской церкви. К тому времени ее происхождение и авторство было забыто.