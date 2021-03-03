В Петербурге открылась выставка книжного иллюстратора Антона Ломаева

Экспозиция заработала в Петербургском союзе художников, сообщает НТВ.

Антон Ломаев специализируется в основном на детской литературе. Кроме иллюстраций к сказкам Шарля Перро, Андерсена и других классиков, художник написал две собственные сказки. Самой дорогой его сердцу он считает историю про цирк как фэнтезийное идеальное пространство, в котором люди и звери дружат и работают как равноправные партнеры.

Отдельная экспозиция посвящена недавней работе художника — оформлению романа «Остров сокровищ». Толчком к тому, чтобы иллюстрировать эту книгу, для мастера стали ограничения из-за пандемии коронавируса.

В отличие от предыдущих иллюстраторов романа Стивенсона Ломаев постарался придать иллюстрациям максимальную историческую достоверность. В итоге пиратские костюмы и корабли выглядят довольно скромно, однако полностью соответствуют реалиям XVIII века.

В настоящее время иллюстратор работает над «Снежной королевой» Ганса Христиана Андерсена. Новая книга с его иллюстрациями Ломаева может стать самой скандальной в его карьере, так как он перенес действие известной всем сказки в эпоху расцвета европейского фашизма, передает НТВ.