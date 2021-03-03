Басилашвили поддержал идею Певцова оградить россиян от ток-шоу

Артист поделился своими мыслями с «Радио 1».

По мнению Олега Басилашвили, с телешоу не стоит бороться методами цензуры, как предлагает его коллега Дмитрий Певцов. Само общество должно начать постепенно исключать подобные передачи из телевизионной программы, считает актер.

Это касается и скандального «Дома-2», и шоу, подобных передаче Андрея Малахова, добавил он. «К шоу Малахова у меня отношение брезгливое», — отметил Басилашвили. В этом вопросе гигантская ответственность лежит на работниках культуры, заметил герой фильмов «Служебный роман» и «Осенний марафон».

Ранее Дмитрий Певцов заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что нельзя транслировать программы, побуждающие низменные инстинкты.