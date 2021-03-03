В Москве открылась выставка к 190-летию со дня свадьбы Пушкина и Гончаровой

03.03.2021
История семейного древа Пушкиных является одним из важнейших для ГМИИ, сказал ТАСС директор музея Евгений Богатырев. Экспозиция была организована при участии Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге.
Выставка включает три части, первая из них посвящена предкам Пушкина. Здесь размещены портреты Абрама Ганнибала, героя наваринского сражения Ивана Ганнибала и других. Здесь же находятся портреты отца и матери Пушкина.
Следующий раздел посвящен самой свадьбе Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Третий раздел выставки рассказывает о потомках поэта.