В Москве открылась выставка к 190-летию со дня свадьбы Пушкина и Гончаровой

03.03.2021

Торжественное открытие экспозиции прошло в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

История семейного древа Пушкиных является одним из важнейших для ГМИИ, сказал ТАСС директор музея Евгений Богатырев. Экспозиция была организована при участии Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге.

Выставка включает три части, первая из них посвящена предкам Пушкина. Здесь размещены портреты Абрама Ганнибала, героя наваринского сражения Ивана Ганнибала и других. Здесь же находятся портреты отца и матери Пушкина.

Следующий раздел посвящен самой свадьбе Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Третий раздел выставки рассказывает о потомках поэта.