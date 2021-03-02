Спустя сто лет в Мариинке снова прозвучат «Нюрнбергские мейстерзингеры»

Постановку представят 5 марта в полном объеме и на немецком языке.

«Нюрнбергские мейстерзингеры» отличаются от прочих опер Вагнера своей средневековой романтикой и искупительной идеологией, сообщает пресс-служба театра. Композитор завершал оперу, когда за его плечами были «Тристан и Изольда» и половина «Кольца нибелунга».

В «Мейстерзингерах» Вагнер ограничил себя строжайшими, почти классическими рамками, отметили в театре. «Крепкая, до-мажорная музыка этого сочинения не томит и не дурманит: перед слушателем опера-праздник с грандиозным апофеозом в финале», — говорится в пресс-релизе.

Для создания «Мейстерзингеров» Вагнер проштудировал множество исторических источников о мейстерзанге и ремесленной культуре того времени.

В Мариинском театре оперу ставили в 1914-м и 1926-м, исполняя на русском языке в переводе Виктора Коломийцева. С началом Первой мировой войны весь Вагнер был убран из репертуара. Через сто с лишним лет опера венчает мариинское собрание сочинений немецкого мастера.

В исполнении примут участие ведущие солисты труппы: Михаил Петренко (Ганс Сакс), Ирина Чурилова (Ева), Роман Бурденко (Бекмессер), Евгений Никитин (Погнер), Сергей Скороходов / Михаил Векуа (Вальтер), Андрей Попов (Давид), Анна Кикнадзе (Магдалена).